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أخبار البلد

«سركيسيان» يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لأرمينيا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:34 م
رئيس أرمينيا
رئيس أرمينيا
احمد حسن
أدى أرمين سركيسيان، اليمين الدستورية كرئيس رابع لجمهورية أرمينيا في جلسة خاصة للبرلمان الأرميني.

وأدّى سركيسيان اليمين الدستورية عن طريق وضع يده اليمنى على الكتاب الأصلي لدستور أرمينيا، وفي نفس الوقت على كتاب مقدس أرمني من القرن السابع: "من خلال توليه منصب رئيس جمهورية أرمينيا، أقسم بأن أكون ملتزمًا بدستور أرمينيا، وأن أكون محايدًا أثناء تحقيق سلطاتي، وأن أسترشد فقط بمصلحة الدولة والمصلحة الوطنية العامة، وأن أساهم بكل قوتي من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. ليساعدني الرب".

أعقب أداء اليمين، النشيد الوطني لأرمينيا وكلمة وبركات قداسة كاثوليكوس عموم الأرمن كاريكين الثاني، ثمّ ألقى رئيس الجمهورية الرابع لأرمينيا خطابًا.

يوصف يوم 9 أبريل بإنتقال أرمينيا إلى النظام البرلماني ونهاية فترة ولاية الرئيس سيرج سركيسيان، ووفقًا للدستور من المتوقع أن تستقيل الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء يعملون وزراء بالنيابة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.

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