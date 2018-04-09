20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور



ويمكن للعناصر الغذائية في العنب البري منع العديد من الاضطرابات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف البصر أو العمى، كما يحمي فيتامين سي الجسم من الجذور الحرة ، التي تضر العينين، ويقلل من ضغط العين ويقلل من إمكانية تطوير الجلوكوما، ويحتوي التوت على نسبة عالية من الزنك تساعد على صحة العين وتحمي من الضمور البقعي والعمى الليلي.



4. القرنبيط:

البروكلي من الخضراوات الغنية بالألياف وهي غنية بفيتامين ج، وتحتوي أيضًا على بيتا كاروتين لتعزيز الرؤية، بالإضافة إلى اللوتين والزيكنسنثين، كما وجد الباحثون طرقا لتعزيز قوة البروكلي التي يمكن أن تساعد في علاج الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الرئيسي لفقدان البصر الذي يصيب أكثر من 10 ملايين أمريكي.



5. البطاطا الحلوة:

البطاطا الحلوة مليئة أيضًا ببيتا كاروتين وفيتامين أ، وبدون هذه العناصر الغذائية ، لن تتمكن الشبكية من العمل بشكل صحيح، حيث إنها مهمة للتكيف مع الضوء الخافت والظلام أيضًا، وبما أن هذا المغذي يحفز نمو الخلايا، فإنه يحسن صحة عينيك.



6. القرع:

اللون النابض للقرع يعني أنه غني بفيتامين أ، وإذا كنت تريد رؤية أفضل عليك بتناوله وسوف تساعدك أيضا على رؤية أفضل في الإضاءة المنخفضة.



7. ورق اللفت الأخضر:

وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وهذه الخضروات الخضراء المورقة على اثنين من الكاروتينات القوية تسمى لوتين وزيكسانثين، وهذه تحمي عينيك من إعتام عدسة العين ، وهي حالة تتطور عندما تتلف بروتينات العين، كما يتسبب في أن تصبح العدسة غائمة.



8. السبانخ:

والسبانخ هو من الخضروات الورقية الخضراء الداكنة التي لديها لوتين وزيكسانثين، ويحتوي أيضًا على فيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة، إلا أنه يمكنه المساعدة في تعزيز صحة عينيك، و يزيل إعتام عدسة العين. بفضل فيتامين (ج) الذي سوف يبطئ التقدم.



9. البرتقال:

البرتقال غنية في كاروتينويد آخر يسمى بيتا، ويوفر دفاع مضاد للأكسدة مع تعزيز البصر، ولأنها مقدمة لفيتامين (أ)، سوف تستفيد شبكية العين.



10. الكاكا:

كما يمكن العثور على بيتا-كريبتوكسانثين في الكاكا، وهي فاكهة حلوة، لذا هي مفيدة أيضا لصحة العين.



11. بذور شيا:

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا -3 الدهنية أكثر من بذور الكتان أو سمك السلمون، كما أنها توفر المزيد من الكالسيوم أكثر من كوب من الحليب وأكثر من مضادات الأكسدة من العنب البري، بالإضافة إلى الألياف، والذي يساعد محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميغا 3 على الحفاظ على سطح بصري صحي و تحسين ظروف جفاف العين، وعلاج مشاكل البقعة وشبكية ، والعدسة.



12. المكسرات

وهي محملة فيتامين (ه) ، والزنك ، والأحماض الدهنية الأساسية، وكلها يمكن أن تفيد العين، حيث توفر حماية ضد إعتام عدسة العين، كما يمكن للزنك في المكسرات أن يقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.



13. سمك السلمون:

سمك السلمون هو واحد من أصعب اللحوم، حيث يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 في تحسين صحة العين الخاصة بك وجعلها أفضل، وعلى وجه التحديد ، يفعل ذلك عن طريق زيادة إعادة نمو خلايا الشبكية، ويمكن أن تعمل أوميغا 3 أيضًا مع الزنك وفيتامين ج وفيتامين E لمحاربة الضمور البقعي.



14. الذرة:

تشير الدراسات إلى أن اللوتين والزيكسانثين ، الكاروتينات الموجودة في الذرة ، قد تقي من مرض العين الشائع من التنكس البقعي،و ترتفع رواسب لوتين وزيكسانثين إلى خمسة أضعاف في منطقة الشبكية البقعة من شبكية العين مقارنة الشبكية الطرفية، وأشار الباحثون إلى أن طبخ الذرة لمدة أطول يزيد من كمية اللوتين ومستويات مضادات الأكسدة لكل وجبة.



15. البيض:

يمكن العثور على كل من لوتين ، وزيكسانثين ، وفيتامين أ ، والزنك في البيض، كما أن هذا الطعام معبأ بالبروتين ، لذا سيبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.



16. الحبوب الكاملة:

يمكن لنظام غذائي يتكون من الأطعمة منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) يمكن أن تساعد في الحد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر الذي يسبب فقدان تدريجي للرؤية المركزية، وليس لديها علاج، وحتى الأطعمة المنخفضة نسبة السكر في الدم مثل الأطعمة الشوفان، تجنب تناول الكربوهيدرات المكررة واختار بدلا من ذلك الحبوب الكاملة والكينوا والشوفان الكامل والأرز البني والشوفان الكامل والخبز الكامل القمح والمعكرونة. كما يساعد فيتامين E والزنك والنياسين الموجود في الحبوب الكاملة على تعزيز صحة العين بشكل عام.



17. البقوليات:

تعتبر البقوليات مثل الحمص والفاصوليا والبازلاء السوداء والعدس مصادر جيدة البيوفلافونويد والزنك التي تساعد على منع فقدان الرؤية، وتظهر الأبحاث أن المرضى الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر يستهلكون القليل من الفواكه والبقوليات.



تناول كميات كبيرة من البقوليات أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة يقلل من خطر الاصابة بتحلل الشبكية، وذلك بسبب آثارها المضادة للعائية واعصاب، وقد أثبتت الدراسات أن المكملات الغذائية بما في ذلك الفيتامينات C و E ، بيتا كاروتين ، والزنك قد تقلل من التقدم إلى ARMD المتقدمة في بعض المرضى بنسبة 25 في المئة في خمس سنوات.



18. المحار والكبد:

قد يستفيد الأشخاص المعرضون لخطورة عالية للضمور البقعي المرتبط بالعمر ، أو الذين يعانون بالفعل من المراحل المبكرة من ضعف البصر، حيث يرتبط ضعف البصر ، و ضعف الرؤية الليلية و إعتام عدسة العين الغائم ، بنقص الزنك.



ولكن ، بما أن الجرعات العالية من الزنك قد تزعج المعدة ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) توصي 11 مغ / يوم من الزنك للرجال و 8 ملغ / يوم للنساء.



وقد ثبت أن نقص الزنك يؤثر على نمو العين ، إعتام عدسة العين ، والانحلال البقعي المرتبط بالعمر ، وحتى اعتلال الشبكية السكري، بالإضافة إلى المحار والكبد ، وتعد اللحوم الحمراء ، والدواجن ، والحليب ، والمحار ، والفاصوليا المخبوزة ، والحبوب الكاملة مصادر جيدة للزنك.



19. منتجات الألبان:

كما أن تناول منتجات الألبان تحتوي على فيتامين (أ) وزنك، حيث تمنحك من فقدان البصر. وتشمل الخيارات الصحية للألبان الحليب المعزز قليل الدسم أو الخالي من الدسم والجبن والزبادي.



20. حبوب القمح:

تعتبر حبوب القمح مصدرًا غنيًا لفيتامين E ، وهو مضاد أكسدة هام يحمي العين من ضرر الجذور الحرة، وعلى الرغم من أن فيتامين E يمكن أن يساعد في إبطاء تطور الضمور البقعي ، إلا أنه لا يقلل من حدوثه، ويحمي الخلايا في الجسم من الأكسدة ، والتي يمكن أن تسبب التدهور والمرض، ويساعد فيتامين إي أيضًا على تقليل تقدم إعتام عدسة العين وتآكل البقعة الصفراء المرتبط بالعمر.

استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والشاشات المتوهجة يمكن أن تؤثر على صحة العينين، ومن الشائع أن تسوء حالة العينين مع تقدم العمر، ولتحسين نظرك، سنقوم بتحديد 20 نوع من الطعام يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي، حتى تحافظ على صحة عينيك، وتشمل:1. الجزر:يحتوي الجزر على بيتا كاروتين، كاروتينويد، وهذه المركبات مفيدة بجانب فيتامين أ. وبما أنه مضاد قوي للأكسدة ، فإنه يمكن أن يوقف الأضرار التأكسدية ويقلل من خطر الانحطاط المرتبط بالعمر.2. الفلفل الألوان:يتم تحميل الفلفل الملون ذو الألوان الزاهية بالمواد المغذية التي تساعد على التقليل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر (ARMD)، حيث يوفر كوب واحد من الفليفلة الحلزونية 100 في المائة من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين أ، كما أنها غنية بمحتوى فيتامين سي، وهي خالية من الدهون و قليلة في السعرات الحرارية، وتحتوي على ثلاثة غرامات من الألياف لكل كوب، بالإضافة إلا انها تساعد في الحد من الجوع.3. التوت:بالإضافة إلى كونها غنية بمضادات الأكسدة ، فإن جميع أنواع التوت هي مصادر رائعة لفيتامين C ، مما يساعد على تقليل خطر تطور الضمور البقعي و إعتام عدسة العين، وتكتظ Blackcurrants مع بعض من أعلى مستويات مضادات الأكسدة التي تسمى anthocyanins الموجودة في الطبيعة، والتوت الأحمر الملون هو أيضا مصدر غني للبيتا كاروتين ، وهو أمر جيد للعيون.