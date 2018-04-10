حيلة عجيبة تخلصك من الصداع حتى أثناء الصيام

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداع الدائم و بشكل أخص يزداد أثناء الصيام فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك حيلة إكتشفت حديثا تقدمها الدكتورة زينب مأمون استشارى الطب البديل .



و قالت "مأمون "، إن وضع خشب الصندل على جبهتك يمكن أن يحفز انتباهك ويساعد على التركيز بشكل أفضل، مشيرة إلى خصائص التبريد في خشب الصندل لها تأثير كبير على جسمك وعقلك.



طريقة الإستخدام :

إصنع عجينة ناعمة باستخدام ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من الماء.

ضع العجينة على جبهتك و رقبتك.

اتركها لتجف لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

اغسلها باستخدام الماء البارد.