أحمد عبدون: التقدم هو هدف التسويق الرياضي.. وميدو صاحب الإنجاز

قال أحمد عبدون العضو المنتدب لشركة 7 للتسويق الرياضي إن الهدف من التسويق هو نقل التعليم والثقافة الرياضية بالخارج إلى مصر في الفترة القادمة.



وأضاف عبدون في تصريحات لبرنامج "خاص مع سيف" المذاع عبر فضائية أون سبورت أن هناك كثيرا يتمنى العمل في الرياضة المصرية ولكن لا يمتلك خلفية كافية للعمل على التقدم.



وأكمل أن أحمد حسام ميدو هو أول من ساند في تدشين هذا المؤتمر، مضيفا أن شخصية ميدو ساعدت في تسهيل إجراءات كثيرة بالدولة الأوروبية من أجل إقامة ذلك المؤتمر والحصول على رعاية بعض الأندية الأوروبية.



وأشار العضو المنتدب للشركة إلى المؤتمر سيعقد في مصر وسيناقش كيفية وصول ريال مدريد إلى ذلك المستوى من الرعاية الرياضية وكيفية الحفاظ عليه.

