الفيشاوي: حرصنا على تلبية كل احتياجات أعضاء الأهلي في أعياد الربيع



وأضاف أن الحدائق تم تزويدها بأعداد كبيرة من المقاعد والشماسي لتلبية الاعداد المتزايدة، والتى حرصت على الحضور منذ الصباح الباكر للاستمتاع بالطقس الربيعي في فرع زايد.



وأوضح الفيشاوي أن النادي لم يتلق أية شكاوي بعد ترتيب كافة الأمور واستيعاب كل احتياجات الأعضاء، بالإضافة إلى توفير أجواء تناسب أعياد الربيع.



كان فرع الأهلي بالشيخ زايد قد احتفل بأعياد الربيع من خلال العديد من الفقرات الترفيهية، التى اشتملت على فقرات غنائية ومسابقات للأطفال، بالإضافة إلى عروض عرائس وورشة تلوين ورسم على الأشكال الجيرية وفي المساء حفل غنائي ساهر تحييه الفنانة رنا سماحة.

أكد محمود الفيشاوي، مدير فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، أن هناك خطة طوارئ تم وضعها لتلبية احتياجات الأعضاء اليوم، الإثنين، في أعياد الربيع.