فقرات ترفيهية وغنائية بالجزيرة في احتفالية الأهلي بأعياد الربيع

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، الإثنين، تواجدًا مكثفًا من الأعضاء، للاحتفال بأعياد الربيع، ونظم النادي العديد من الفقرات الفنية والترفيهية، وكانت البداية بمهرجان الألوان للكبار والصغار من الساعة الحادية عشرة صباحًا والذي امتد إلي الساعة السادسة مساء.
ونظم النادي فقرات ترفيهية ودي جي، من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الخامسة عصرًا.
وشهد اليوم فقرات غنائية، حيث كانت البداية بالمطرب لؤي الذي التف حوله الأعضاء وتفاعلوا مع أغانيه، خاصة في أغنية الختام “بلدنا”، ثم فقرة غنائية أحياها الثنائى ” محمد وسمر”، وسط تفاعل كبير من أعضاء النادي مع جميع الأغاني التي قدمها الثنائي.