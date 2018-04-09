فقرات ترفيهية وغنائية بالجزيرة في احتفالية الأهلي بأعياد الربيع

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم، الإثنين، تواجدًا مكثفًا من الأعضاء، للاحتفال بأعياد الربيع، ونظم النادي العديد من الفقرات الفنية والترفيهية، وكانت البداية بمهرجان الألوان للكبار والصغار من الساعة الحادية عشرة صباحًا والذي امتد إلي الساعة السادسة مساء.





ونظم النادي فقرات ترفيهية ودي جي، من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الخامسة عصرًا.



