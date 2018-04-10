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اقض على رائحة الفم الكريهة فى ثوانى معدودة.. بهذا الخليط

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:32 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بالحرج الشديد من رائحة الفم الكريهة فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك استخدام غسول طبيعي آمن مرتين يوميا أو كلما تشعر بتغير فى رائحة الفم فهو يقضى على الرائحة الكريهة فور استعمالة .

ووفقا لما نشره موقع "سكاى بولد " فإن أوراق النعناع هو علاج قديم للحفاظ على نظافة الفم. يمكن استخدام أوراق النعناع كغسول للفم.

طريقة الاستعمال :
تغلي بعض أوراق النعناع العطاء وإضافة بعض الملح ، بعد أن يبرد المحلول ، استخدميه كغسول للفم، ويتم فعل هذا مرتين يوميا .

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