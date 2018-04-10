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بنات البلد

ضعي هذا الخليط على وجهك و تخلصى من البثور السوداء فور أستعماله

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:02 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتشكى الكثير من الفتيات و السيدات من مشكلة البثور السوداء التى تقلل من جمال الوجه و لا يستطعن التخلص منها بسهولة فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل قناع للوجه يمكنك استخدامه و تجربته فهو يعمل على التخلص من البثور السوداء فور استعماله ويعالج الكثير من مشاكل البشرة والسعر .

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاى " أن أوراق النعناع تعمل بشكل أفضل في إزالة الرؤوس السوداء.

و أشار "الموقع " إلى استخدامه بهذه الطريقة عليك أن تأخذي بعض أوراق النعناع وقم بغليها في الماء. امزجي أوراق النعناع المغليّة ببعض الماء وأضِف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم. ضع هذا الخليط على وجهك وفرك بلطف مع أطراف أصابعك قومي بغسل وجهك بالماء العادي، افعل هذا مرتين في الأسبوع.

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ضعي هذا الخليط على وجهك و تخلصى من البثور السوداء فور أستعماله

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