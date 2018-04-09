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رياضة

مدرب أيندهوفن: ننتظر مواجهة صعبة للغاية أمام "أهلي 2002"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:14 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد باسكال بانسيي، مدرب فريق أيندهوفن الهولندي للناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٢ إنه يتوقع أن تكون مباراة فريقه أمام الأهلي صعبة و قوية.

ويلتقي الأهلي مع أيندهوفن في بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم غدًا،الثلاثاء، في دبي.

وأشار مدرب فريق أيندهوفن الهولندي إلى أنه يملك فكرة جيدة عن الكرة المصرية، خاصة أن مواطنه بونفرير سبق له تدريب الأهلي وكذلك مواطنه مارك فوتا عمل في مصر، وأكد أنه يعرف أن الأهلي من أقوى أندية الشرق الأوسط، وأنه يملك فرق كرة قدم قوية.

وقال أن فريقه سوف يعمل على تحقيق أكبر استفادة من وراء البطولة من الاحتكاك القوي واكتساب الخبرات من خلال لعب مباريات مع مدارس كروية مختلفة.

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