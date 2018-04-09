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رياضة

نهله سامح: انتظر التقدير من إدارة النادي الأهلي عند التجديد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:17 م
نهلة سامح
نهلة سامح
قالت نهلة سامح لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق إنجازا كبيرا بالفوز بالبطولة الأفريقية للأندية الأبطال التي استضافها الفريق الأحمر مؤخرا.

وأضافت نهلة فى تصريحات لبرنامج" خاص مع سيف" المذاع على فضائية أون سبورت، أن الانتماء للنادي الأهلي لا يعطي فرصة للتفكير في نادي اخر والرحيل عنه لا يمكن أن يحدث قائلة :"اللى بيلعب فى الأهلى لا يفكر فى اللعب لأى نادى آخر ..عقدى أنا وزميلتى شروق فؤاد ينتهى مع الفريق الأحمر هذا الموسم .. ننتظر التقدير من الإدارة ولكن الرحيل لنادى آخر فى مصر أمر غير مطروح مهما كانت الإغراءات".

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