إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بطريق نجع حمادي الصحراوي الغربي

أسفر حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى، أمام قرية طوبيا، عن إصابة 11 شخصا.



تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارا من العقيد مصطفى منتصر مأمور مركز شرطة نجع حمادى، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا- نجع حمادى الصحراوى الغربى أمام قرية طوبيا، نتج عنه إصابة كل من: أحمد ضياء الدين محمد، 38 عامًا، وأحمد سامي محمد، 9 شهور، وحسنية غريب محمود، 26 عامًا، وشقيقتها حسناء، 25 عامًا، ويوسف أحمد ضياء الدين، 7 أعوام، وشقيقته حنين، 9 أعوام، وسيف، 4 أعوام، وفيفي عبدالرازق محمد، 30 عامًا، ومحمود غريب محمود، 41 عامًا، وشقيقه مصطفى 12 عامًا، وعبدالله سامي ناجح، 7 أعوام.



تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.