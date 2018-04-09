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«600 صنف دوائي خاسر بشركات قطاع الأعمال».. «صحة البرلمان» تطالب بتعديل التسعيرة.. وبرلماني يطالب بخصخصة الشركات لتعويض الخسائر

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:13 م
أدوية
أدوية
أحمد أيمن
  • وزير قطاع الأعمال: 600 صنف دوائي يحقق خسائر.. وندرس تعديل التسعيرة
  • مصطفى أبو زيد: طالبنا بتعديل تسعيرة الأدوية لمساعدة شركات قطاع الأعمال
  • سامي المشد: تدهور صناعة الأدوية في شركات قطاع الأعمال بفعل فاعل
  • عصام الفقي يطالب بخصخصة شركات قطاع الأعمال لتعويض خسائرها

استعرض نواب البرلمان روشتة النهوض بصناعة الدواء في مصر، ردا على تصريحات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، بشأن وجود 600 صنف دوائي خاسر لشركات قطاع الأعمال، مؤكدا ضرورة تعديل التسعيرة.

وقال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بتعديل تسعيرة الأدوية لمساعدة شركات قطاع الأعمال على النهوض والقيام بأعمالها في صناعة الأدوية وتصديرها للخارج كما كان يحدث من قبل، مستطردا: "لما اغلي الدوا 5 جنيه أحسن ما اجيبه مستورد من برة بـ100 جنيه".

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تعديل تسعيرة الأدوية جزء من خطة التطوير التي وضعتها اللجنة للنهوض بشركات قطاع الأعمال، حيث اشتملت الخطة أيضا على تطوير خطوط الانتاج بهذه المصانع، فضلا عن الاستغناء عن عدد من المصانع المتدهورة ووقف إنتاج الأدوية الغير مطلوبة.

وأكد وكيل لجنة الصحة، أن اللجنة ستدعو وزير قطاع الأعمال إلى البرلمان لمناقشة خطة تطوير مصانع الأدوية والبحث عن حلول ومقترحات لتطوير القطاع.

بدوره علق النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة، على تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن تعديل تسعيرة الدواء، قائلا: "هي شركات قطاع الأعمال بتنتج عشان تعدل التسعيرة دي بقالها 20 سنة في تدهور وركود".

وأضاف المشد في تصريحات خاصة، أن قطاع الدواء في مصر خاصة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تواجه أزمة حقيقية تتمثل في سوء الإدارة وضعف الميزانية، مؤكدا أن أغلب رؤساء هذه الشركات لديهم شركات أدوية خاصة ومن مصلحتهم تراجع شركات الحكومة أمام الشركات الخاصة مما يجعل الأزمة بفعل فاعل.

وتابع أن القطاع يعاني أيضا من ضعف الميزانية المتمثلة في قلة الأرباح مقابل كثرة الديون، مؤكدا أن أدوية شركات قطاع الأعمال منخفضة الثمن ولا تجني أربحا لذلك طالبت لجنة الصحة بزيادة تسعيرة هذه الأدوية.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن اللجنة طالبت أيضا بعقد اجتماع رباعي يجمع بين وزراء الصحة والصناعة وقطاع الأعمال والمالية بهدف بحث أزمة قطاع الأدوية والعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الحكومية التي كانت -في يوم من الأيام- تسيطر على 75% من حجم إنتاج الدواء في مصر وتصدر الفائض للخارج.

فيما طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بالسماح للقطاع الخاص بمشاركة الحكومة في شركات قطاع الأعمال نظرا للخسائر المتراكمة التي تتكبدها هذه الشركات وعجز الحكومة عن استغلالها وتسديد ديونها.

وقال "الفقي" في تصريحات خاصة، إن مشاركة القطاع الخاص لا يعني هيمنته على إدارة هذه الشركات والتحكم فيها بشكل مطلق، لكن ستكون هناك ضوابط وقواعد تحكم هذه المشاركة، فضلا عن وجود رقابة قوية لمنع حدث أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدا أن القطاع الخاص قادر على تطوير وإدارة شركات قطاع الأعمال لتعويض خسائرها.

وأشار أمين سر لجنة الموازنة، إلى أن الإدارة السياسية الحالية تعمل على النهوض بالمؤسسات والشركات الحكومية ومعالجة أزمة الإدارة بها عن طريق تعيين كوادر كفؤ وهو ما ظهر تغيير رؤساء عدد من الشركات أبرزها مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية الذي تم تغييره مؤخرا.

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