اخفي التجاعيد بمرور هذا الماسك الجديد على وجهك

يتمتع النعناع بمزاج رائع خلال هذه الأيام، فهل جربتى يوما ما استخدام ماسك النعناع ووضعه على وجهك هل تعرفين أن النعناع لديه قدرة كبيرة فى إخفاء الخطوط الرفيعة من وجهك وجعل بشرتك تبدو أصغر من عمرك الحالى .



ووفقا لما نشره موقع "بولد سكاى "، أن النعناع لدية قدرة مميز على إزالة التجاعيد و أوراق النعناع لها خصائص تساعد في إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة من وجهك. فهو يساعد في إزالة البثور و الحبوب من على وجهك ، وبالتالي منع بشرتك من التقدم في السن.



طريقة الاستعمال:

تغلي بعض أوراق النعناع من أجل استخراج جوهره. استخدم هذه المياه ، التي تحتوي على جوهر أوراق النعناع ، لتطبيقها على وجهك. يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم في تفتيح البشرة وتحسين لون البشر .