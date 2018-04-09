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محمد سعيد محفوظ: «آمال فهمي» رفضت عرضا خاصا وفاء للبرنامج العام ..فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:19 م
أمال فهمي
أمال فهمي
محمد الصاحى
قال الإعلامي محمد سعيد محفوظ، إن مسيرة الإعلامية آمال فهمي حافلة بالعمل الإعلامي المتميز والراقي الذي يفخر به أي إعلامي؛ لما قدمته خلال مسيرتها من انضباط إعلامي، مشيرًا إلى أنه تعلم منها الكثير.

وأضاف "محفوظ"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، أن الإعلامية آمال فهمي كانت تستعد لتقديم برنامج "على الناصية" بإحدى القنوات الخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية تحت اسم "على ناصية النجوم"، والذي كان مخططًا له أن يذاع شهر رمضان القادم، إلا أنها تراجعت عن الفكرة صباح يوم التسجيل؛ حبًا منها في أن يظل اسمها مرتبطًا بإذاعة البرنامج العام.

أوضح أن الإعلامية آمال فهمي كانت تشعر بحزن شديد خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدم قدرتها على الحركة، وامتناعها عن تناول الطعام نتيجة الإحساس بالعجز عن الحركة.

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