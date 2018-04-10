وزراء الاستثمار والتخطيط والزراعة ومحافظ "المركزي" يصلون الأردن للمشاركة في اجتماعات الهيئات المالية العربية

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء الاثنين، وزراء الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين التي ستعقد غدا بمنطقة البحرالميت.



وكان السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن في استقبال الوزراء لدى وصولهم إلى مطار الملكة علياء الدولي.

ومن المقرر أن يصل إلى عمان صباح غد الثلاثاء نائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور محمد معيط.



وتنطلق غدا الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2018 ومجلس المساهمين، برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وبحضور وزيري المالية والتخطيط الأردنيين والبنوك المركزية في الدول العربية.



وتناقش الاجتماعات التي ينظمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، القرارات العادية التي اتخذتها الهيئات المالية والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.



وتضم الهيئات المالية إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.