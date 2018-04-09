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أخبار العالم

وزير الخارجية السوداني يشيد بالتطورات الإيجابية في علاقات بلاده مع بريطانيا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:10 م
الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم غندور
أ ش أ
أشاد وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية مع بريطانيا في كافة المجالات.

وأعرب غندور-خلال لقائه اليوم الاثنين بالخرطوم بوفد مجلس اللوردات البريطاني الذي يزور السودان حاليًا- عن تطلعه لعقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في الخرطوم خلال الأسبوعين المقبلين، مشيدًا بهذه التجربة التي ساهمت كثيرًا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين ورسمت معالم واضحة لتطوير العلاقات، نظرا للصراحة والشفافية وشموليته الحوار لكافة قضايا التعاون الثنائي.

وقدم وزير الخارجية، للوفد، تنويرًا حول الأوضاع السياسية الداخلية في السودان وسير تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه كافة القوى السياسية، منوها إلى استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقرار رئيس الجمهورية إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد لإتاحة الفرصة لمواصلة مسيرة السلام .

وأكد غندور، استمرار نهج الحكومة الثابت والراسخ في تبني الحوار طريقًا لحل المشاكل، داعيًا جميع القوى السياسية إلى المساهمة والمشاركة في الاستحقاقات القادمة، والتي سيكون أحدها كتابة الدستور الدائم للبلاد، مشددا على صون الحكومو لكافة أشكال الحريات التي يكفلها الدستور.

من جانبهم، أكد أعضاء وفد مجلس اللوردات البريطاني، متابعتهم للتطورات الإيجابية التي تحدث في السودان، منوهين إلى أن هذه الزيارة تهدف للاطلاع على مستجدات الأوضاع في كافة المجالات، وتأتي دعمًا للسلام والاستقرار في البلاد والإقليم .

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