بعد معركة الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات تخلصك من الانتفاخ والسموم

قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إنه بعد تناول الكميات الكبيرة من الفسيخ والرنجة تبدأ معركة الجسم مع السموم والأملاح المترسبة فى الجسم بسبب هذه الأطعمة.



وعرض متولي، 7 مشروبات للتخلص من السموم والاملاح والانتفاخ، هى:

-الجنزبيل مع الليمون يطرد السموم من الجسم ويحرق الدهون.

-القرفه مع الليمون تحرق الدهون الزائدة وتمنع الكرش وتطرد السموم.

-شاى القرنفل لأنه من أقوى المشروبات التى تحارب البكتريا.

-الكمون والنعناع فهذا المزيج قادر على طرد الغازات وعلاج التقلصات.

-الشعير من اكثر مدرات البول القادرة على علاج الأملاح.

-شرب الماء بكثرة يغسل الجسم من الأملاح الزائدة.

-مشروب اليانسون بالليمون يهدئ المعدة ويطرد السموم ويزيل الاملاح.

