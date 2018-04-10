ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

بعد معركة الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات تخلصك من الانتفاخ والسموم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:07 ص
معركة الفسيخ والرنجة
معركة الفسيخ والرنجة فى شم النسيم
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إنه بعد تناول الكميات الكبيرة من الفسيخ والرنجة تبدأ معركة الجسم مع السموم والأملاح المترسبة فى الجسم بسبب هذه الأطعمة.

وعرض متولي، 7 مشروبات للتخلص من السموم والاملاح والانتفاخ، هى:
-الجنزبيل مع الليمون يطرد السموم من الجسم ويحرق الدهون.
-القرفه مع الليمون تحرق الدهون الزائدة وتمنع الكرش وتطرد السموم.
-شاى القرنفل لأنه من أقوى المشروبات التى تحارب البكتريا. 
-الكمون والنعناع فهذا المزيج قادر على طرد الغازات وعلاج التقلصات.
-الشعير من اكثر مدرات البول القادرة على علاج الأملاح.
-شرب الماء بكثرة يغسل الجسم من الأملاح الزائدة.
-مشروب اليانسون بالليمون يهدئ المعدة ويطرد السموم ويزيل الاملاح.

ترشيحاتنا

العامري فاروق: انتظروا مفاجآت الأهلي في الأيام المقبلة

أحمد موسى يعرض مستند فساد كارثي من داخل قناة الشرق الإخوانية.. فيديو

أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة

وصفة منزلية لعلاج قشرة الشعر لا تكلفك سوى جنيهين

رضا عبد العال "لـ ايهاب جلال": «اللي اختشوا ماتوا»

شاهد.. تعليق منة شلبى على زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ترامب يكشف عن موعد قراره النهائي بشأن سوريا بعد هجوم دوما

عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

وفود غربية تغادر جلسة مجلس الأمن مع بدء كلمة المبعوث السوري

محاولات «ثلاثية» أخيرة للإبقاء على إيهاب جلال مديرا فنيا للزمالك

أحمد موسى يبرز خبر «صدى البلد» عن تفاصيل قناة «سلوى» السعودية.. فيديو

شاهد.. "سيلفي" يجمع بين الحريري وبن سلمان وملك المغرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

فيديو

ربيع ياسين : الزمالك يشهد فوضى كبيرة على المستوى الفنى والادارى .. فيديو
تامر عبد المنعم يشيد بدور الشرطة في تأمين احتفالات شم النسيم .. فيديو
أحمد الشيخ : مستمر مع الاتفاق السعودى فى هذه الحالة
مدحت العدل : بعض مدربي ورش الكتابة يحتاجون إلى تدريب .. فيديو
عدلي القيعي: الأهلي لم يتقاض جنيها واحدا من إعارة «السعيد».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟