ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد جلال: المصري والإسماعيلي الأقرب للمركز الثاني.. وأتمنى الزمالك

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:17 م
خالد جلال
خالد جلال
قال خالد جلال نجم الزمالك السابق، والمدير الفنى لفريق إف سى مصر، إن فريقى المصرى والاسماعيلى هما الأقرب للمركز الثانى، بسبب تقدمهم فى جدول الترتيب على الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات فضائية لقناة أون سبورت،:"إيهاب جلال مدرب جيد ولكنه غير موفق تماما مع الزمالك، الزمالك يعانى من مشاكل إدارية وهى سبب تراجع أداء الفريق ويحسب لمجلس الادارة بقيادة مرتضى منصور عدم التدخل فى عمل الجهاز الفنى طوال فترة إيهاب جلال".

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

إبراهيم عيسى: جيل الخمسينيات والستينيات فشل سياسيا وعليه ترك راية القيادة للشباب

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

وصفة منزلية لعلاج قشرة الشعر لا تكلفك سوى جنيهين

جثة البدرشين تكشف «صفقة الموت».. 60 يوما من المفاوضات بعد ذبح طفل الصف تنتهي بإغراق شقيق المتهم حيا.. صور

أردوغان يعترف بتآمره مع داعش ضد مصر.. فيديو

شاهد.. نادي الزمالك النهري عقب افتتاحه في شم النسيم

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

مرتضى منصور: سأستقيل عن رئاسة النادي حال موافقة "العمومية" على "الوصاية"

شاهد.. سهير رمزي وإلهام شاهين تحتفلان بعيد ميلاد نادية الجندي

صحيفة إسبانية: ميسي يحاول التتويج بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة على حساب محمد صلاح

الخطيب يطير إلى ألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة العمود الفقري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

فيديو

أحمد موسى: استهلكنا رنجة وفسيخ بـ 2.5 مليار جنيه فى شم النسيم.. فيديو
تامر حسني: «أشكر زوجتي على دعمي وتحملها ظروف عملي ».. فيديو
تامر حسني يحكي موقفا طريفا في بداية حياته الفنية ..فيديو
تامر حسني: «صممت أكون مختلفًا في شكلي الخارجي».. فيديو
تامر حسني: «بحلم أشوف نفسي حالة متميزة» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟