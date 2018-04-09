خالد جلال: المصري والإسماعيلي الأقرب للمركز الثاني.. وأتمنى الزمالك

قال خالد جلال نجم الزمالك السابق، والمدير الفنى لفريق إف سى مصر، إن فريقى المصرى والاسماعيلى هما الأقرب للمركز الثانى، بسبب تقدمهم فى جدول الترتيب على الزمالك.



وأضاف خلال تصريحات فضائية لقناة أون سبورت،:"إيهاب جلال مدرب جيد ولكنه غير موفق تماما مع الزمالك، الزمالك يعانى من مشاكل إدارية وهى سبب تراجع أداء الفريق ويحسب لمجلس الادارة بقيادة مرتضى منصور عدم التدخل فى عمل الجهاز الفنى طوال فترة إيهاب جلال".