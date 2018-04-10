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برلمان

نائب المرج : تطوير المدرسة الثانوية بتكلفة 4 ملايين جنيه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:04 ص
النائب أحمد علي
النائب أحمد علي
أحمد أيمن
أعلن النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب بدائرة المرج، عن قرب الانتهاء من المبنى الجديد بمدرسة المرج الثانوية بنين بعدد ٢٢ فصل واعتماد مالي بتكلفة ٤ مليون و١٥٠ ألف جنيها، وذلك في إطار خطة تطوير العملية التعليمية بالدائرة.

أضاف علي في بيان له، أن هذا المبنى الجديد يعد بمثابة مدرسة جديدة حيث ان المدرسة حاليا بقوة ١٨ فصلا فقط والكثافة تجاوزت ٦٨ طالبا بالفصل الواحد علي الرغم من ان المدرسة تعمل فترتين، مشيرا إلى أنه بعد تشغيل وافتتاح المبني الجديد ستعمل المدرسة فترة واحدة وستُقل الكثافة من ٧٠ إلى ٤٥ طالبا.

وتابع نائب المرج أن المبنى الجديد يساهم أيضا في التسهيل على طلاب المرج وعدم انتقالهم في المرحلة الثانوية وخاصة من مناطق المرج الشرقية والأندلس والعصارة وكفر الشرفا الي منطقة مؤسسة الزكاة لمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنين خلف الدائري.

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