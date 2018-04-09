موسى مصطفى: «الغد» يناقش دمج الأحزاب استجابة لدعوة الرئيس.. فيديو

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن حزب الغد يناقش مسألة دمج الأحزاب منذ فترة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقوية الحياة السياسية والحزبية في مصر.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن عددا كبيرا من الأحزاب لن يتنازل عن اسمه أو كيانة من منطلق الشخصنة، مشيرا إلى أن الاقتراح المناسب لدمج الأحزاب الدمج من خلال التكتلات الحزبية، على كل مجموعة أحزاب متقاربة فى الرؤى تشكل تكتل يتبادلون رئاسته.



وأشار إلى أن عدد الأحزاب السياسية في مصر زادت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حتى أصبحت زيادة مبالغ فيها وهو ما يلزم الجميع بضرورة تشكل تكتلات حزبية والدمج لصالح الدولة.

