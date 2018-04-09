ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

استعدادات مكثفة للمشيخة الصوفية للاحتفال بمولد السيدة زينب.. غدا

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:29 م
صدى البلد
محمود ضاحي
تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب غدًا، حيث يجتمع المريدون أمام ضريح السيدة.

وبدأت الطرق الصوفية استعدادات كبيرة للاحتفال بمولد السيدة زينب، رضوان الله عليها والذى يحيه الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين.

يشارك في مولد "أم العواجز"، أتباع ومريدو الصوفية، من كل محافظات الجمهورية، حيث يعتبر الاحتفال بمولدها من أكبر الموالد التى تجمع مريدى وأحباب آل البيت من كافة أنحاء مصر.

ويشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية أبرزها الطريقة العزمية والشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية والتسقيانية.

ترشيحاتنا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية

بتكلفة 20 مليار دولار.. فرنسا تحول منطقتين أثريتين بالسعودية لمقاصد سياحية

أحمد موسى: اقتراب الغزو الأمريكي لسوريا ..فيديو

محمد سعيد محفوظ: آمال فهمي كلفتني بتقبيل يد شيخ الأزهر تقديرا لدوره ..فيديو

خبير إيراني: اقتصادنا ينهار والمافيا تسيطر على صناعة القرار

خادمة إثيوبية تحاول قتل طفلة سعودية باستخدام «بطانية».. صور

الخطيب يطير إلى ألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة العمود الفقري

سيف زاهر يؤكد صعوبة استمرار إيهاب جلال في تدريب الزمالك

هروب لاعب منتخب مصر للجمباز إلى تركيا من أجل التجنيس

انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 نوعا من الطعام تساعد فى تحسين قوة النظر بشكل ملحوظ.. صور

"آبو" يتألق في حفل شم النسيم بالسخنة.. صور

محمد صلاح صاحب أفضل معدل تهديفي في إنجلترا وهاري كين الخامس

العسيلي يشعل شم النسيم بالسخنة بأغاني "خاينة" و"حتة تانية".. صور

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

فيديو

أحمد موسى: استهلكنا رنجة وفسيخ بـ 2.5 مليار جنيه فى شم النسيم.. فيديو
تامر حسني: «أشكر زوجتي على دعمي وتحملها ظروف عملي ».. فيديو
تامر حسني يحكي موقفا طريفا في بداية حياته الفنية ..فيديو
تامر حسني: «صممت أكون مختلفًا في شكلي الخارجي».. فيديو
تامر حسني: «بحلم أشوف نفسي حالة متميزة» ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟