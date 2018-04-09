استعدادات مكثفة للمشيخة الصوفية للاحتفال بمولد السيدة زينب.. غدا

تحتفل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب غدًا، حيث يجتمع المريدون أمام ضريح السيدة.





وبدأت الطرق الصوفية استعدادات كبيرة للاحتفال بمولد السيدة زينب، رضوان الله عليها والذى يحيه الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين.





يشارك في مولد "أم العواجز"، أتباع ومريدو الصوفية، من كل محافظات الجمهورية، حيث يعتبر الاحتفال بمولدها من أكبر الموالد التى تجمع مريدى وأحباب آل البيت من كافة أنحاء مصر.





ويشارك في الفعاليات 78 طريقة على مستوى الجمهورية أبرزها الطريقة العزمية والشاذلية الصدقية والشاذلية المحمدية والرفاعية والقصبية والتسقيانية.