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أخبار العالم

بدء جلسة مجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي في دوما

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:23 م
صدى البلد
حسن محرم
يعقد مجلس الأمن الآن جلسة طارئة بخصوص التقارير حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا مجددًا تسببت في مقتل 40 شخصًا على الأقل.

ونشرت صفحة "الأمم المتحدة" على فيسبوك، فيديو للاجتماع الطارئ بخصوص الهجوم بالأسلحة الكيماوية.

ويأتى عقد هذا الاتفاق الطارئ بعد دعوتين متضادين للولايات المتحدة وروسيا لعقد المجلس.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة روسيا وإيران وسوريا في أعقاب ما يشتبه بأنه هجوم كيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وهدد ترامب بـ"ثمن باهظ" للهجوم بالأسلحة الكيمائية على المدنيين في سوريا.


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