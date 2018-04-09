صيدلة الأزهر تكرم عميد سوهاج

كرمت كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط الدكتور محمود المنشاوى عميد كلية الصيدلة بجامعة سوهاج وذلك لمجهوداته وتعاونه فى العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها صيدلة أزهر أسيوط خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل الطلابى لسوق العمل الصيدلى وريادة الأعمال.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مضيفا أن هذا التكريم جاء على هامش فعاليات الأسبوع الثقافي العلمي الذى أقامته صيدلة الأزهر، والذى ألقى فيه المنشاوى محاضرة عن استراتيجيات النجاح والتفكير الإبداعي.



وقال الدكتور محمد أنور عبد العزيز، عميد كلية صيدلة الأزهر، إن هذا التكريم يأتي في إطار تقدير الكلية لمجهودات المنشاوى كأحد أبناء الكلية فى تطوير المنظومة الصحية والعلاجية وتأهيل خريجي كليات الصيدلة لسوق العمل.



ومن جانبه عبر الدكتور محمود المنشاوى عن تقديره وسعادته على هذا التكريم والذي يأتي من مؤسسة عريقة ولها تاريخ رائع وهى كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط.