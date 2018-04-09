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برلمان

«برلماني» يطالب باستحداث قسم لعلاج الإدمان بمستشفى العمرانية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:28 م
علاج الإدمان
علاج الإدمان
أحمد أيمن
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بشأن عدم إدراج مقترح تحويل جزء من مستشفى الصدر بالعمرانية إلى مستشفي عام وجزء الي مركز علاج إدمان مجانا بالخطة المالية وتنفيذه.

وصرح "فؤاد" في بيان له، بأنه تقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بطلب اقتراح برغبة بتحويل جزء من مستشفي الصدر إلى مستشفي عام وأحيل بدوره إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي والتي عقدت بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بحضور سكرتير عام محافظة الجيزة ومدير مديرية الصحة والسكان.

وأضاف "فؤاد"، أن الاجتماع انتهي بالموافقة علي المقترح والتوصية بإحالته الي الحكومة لتنفيذه وقد وافق عليه المجلس وأحاله للتنفيذ، ولكنه لم يدرج حتي الآن ولم ينفذ.

وطالب "فؤاد" بضرورة إدراجه في خطة العام المالي الحالي لضرورة تطبيقه، وأن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لدراسته.

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