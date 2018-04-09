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سيارات

«نيسان» تطلق 3 سيارات كهربائية جديدة بمعرض «بكين»

الإثنين 09/أبريل/2018 - 09:25 م
سيارة
سيارة
أعلنت "نيسان موتورز" العالمية عن تقديمها 3 سيارات كهربائية بالكامل للمرة الأولى خلال فعاليات معرض بكين الدولى للسيارات، والذي يقام خلال الفترة من 28 ابريل وحتى 4 مايو المقبل بدولة الصين.

تضم الطرازات الكهربائية التى ستظهر بالمعرض كلا من الجيل الثاني الجيد كليا من نيسان ليف، ونيسان IMx كورو والمنتمية لفئة السيارات الكروس أوفر، الى جانب نيسان تيرا الجديدة بالكامل ذات الدفع الرباعى، والتى تتبع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

وتهدف نيسان العالمية من الطرازات الثلاثة تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربية فى السوق الصينية، إلى جانب الالتزام بخطتها الاستراتيجية والتى تستهدف زيادة طرازاتها الكهربية بحلول 2022.

وتم إطلاق الجيل الثاني من نيسان ليف فى شهر أكتوبر الماضى، وتمكن السيارة من بيع ما يقرب من 300 ألف سيارة منذ تقديمها للمرة الأولى عالميا فى عام 2010، وتعد ليف من أكثر السيارات الكهربية مبيعا فى العالم.

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