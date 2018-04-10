نائب العمرانية : محطة رفع الصرف لم تُدرج ضمن خطة 2017/2018

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، حي العمرانية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العامة؛ بشأن عدم إدراج محطة رفع الصرف الصحي بالعمرانية بخطة العام المالي 2017/2018.



وصرح في بيان له، بأنه قد سبق وتقدم بتاريخ 5 أكتوبر 2016 بطلب إقتراح برغبة، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحي عند تقاطع شارع عدوي سليم من شارع ترعة الزمر بالعمرانية، وأن هذا الطلب قد أحيل إلى لجنة الشكاوى والاقتراحات لدراسته، وأن اللجنة قد عقدت إجتماعًا لنظره بتاريخ 4 يناير 2017، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي.



وأشار فؤاد، أن رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، قد أقر بأهمية المشروع وضرورة تنفيذه، وانتهت مناقشته بالموافقة على الاقتراح، وأوصت وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بإدراج المشروع في خطة العام المالي 2017/2018، وهذا ما لم يحدث حتى تاريخه.



وطالب فؤاد، بإحالة طلبه إلى اللجنة المختصة لدراسته، وإدراجه تنفيذًا للتوصيات والقرارات التي تضمنها الإجتماع السابق.