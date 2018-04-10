«عوارة» يطالب بتفعيل الرقابة على المسلسلات قبل فرض الغرامات

أكد النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، ضرورة وجود رقابة سابقة على الأعمال الدرامية التي تعرض على القنوات قبل فرض غرامات على المخالفات والألفاظ الخادشة، نظرا لأن هذه الأعمال مسجلة ولا تبث بشكل مباشر كما هو الحال في برامج التوك شو.



وأضاف عوارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حديث مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن فرض 250 ألف جنيه غرامة على كل لفظ خادش بالمسلسلات لم يخرج عن كونه تصريحات غير ملزمة لذلك لابد من بلورة هذا الحديث في صورة قرار رسمي من قبل المجلس، مع تطبيقه على برامج البث المباشر التي تعرض على الهواء مباشرة .



أما فيما يخص الأعمال الدرامية، فطالب وكيل لجنة الإعلام، بضرورة تفعيل لجنة "الإيجازة" التي تم تشكيلها من قبل الأعلى للإعلام وذلك لمراجعة المسلسلات -سواء التي تعرض في رمضان أو غيره- وفقا لعدد من القواعد والضوابط لمنع حدوث المخالفات والتجاوزات عوضا عن فرض عقوبات بعد حدوث المخالفة.