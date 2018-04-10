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برلمان

برلماني : تدهور صناعة الأدوية في شركات قطاع الأعمال «متعمد»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:02 ص
صناعة الأدوية
صناعة الأدوية
أحمد أيمن
علق النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على تصريحات وزير قطاع الأعمال بشأن تعديل تسعيرة الأدوية نظرا لوجود 600 صنف دوائي خاسر، قائلا: "هي شركات قطاع الأعمال بتنتج عشان تعدل التسعيرة دي بقالها 20 سنة في تدهور وركود".

وأضاف المشد في تصريحات خاصة، أن قطاع الدواء في مصر خاصة شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال تواجه أزمة حقيقية تتمثل في سوء الإدارة وضعف الميزانية، مؤكدا أن أغلب رؤساء هذه الشركات لديهم شركات أدوية خاصة ومن مصلحتهم تراجع شركات الحكومة أمام الشركات الخاصة مما يجعل الأزمة متعمدة وبفعل فاعل.

وتابع أن القطاع يعاني أيضا من ضعف الميزانية المتمثلة في قلة الأرباح مقابل كثرة الديون، مؤكدا أن أدوية شركات قطاع الأعمال منخفضة الثمن ولا تجني أربحا لذلك طالبت لجنة الصحة بزيادة تسعيرة هذه الأدوية.

وأشار عضو لجنة الصحة، إلى أن اللجنة طالبت أيضا بعقد اجتماع رباعي يجمع بين وزراء الصحة والصناعة وقطاع الأعمال والمالية بهدف بحث أزمة قطاع الأدوية والعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الحكومية التي كانت -في يوم من الأيام- تسيطر على 75% من حجم إنتاج الدواء في مصر وتصدر الفائض للخارج.

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