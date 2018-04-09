محمد صلاح في أزمة بسبب حيلة توتنهام وهارى كين في الصراع على هداف البريميرليج

تقدم نادي توتنهام بطلب للاتحاد الإنجليزي، قد يؤثر على مسار المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والذي يتصدره حاليا الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إن توتنهام ناشد الاتحاد الإنجليزي باحتساب هدف الفريق الثاني أمام ستوك سيتي لهاري كين مهاجم السبيرز بدلا من زميله كريستيان إريكسن.



وحقق توتنهام الفوز على ستوك سيتي يوم السبت الماضي بنتيجة (2-1)، بفضل ثنائية إريكسن، في الجولة الـ33 من البريمييرليج.



وأضافت أن هاري كين يتنافس، مع محمد صلاح (29 هدفًا)، على الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، علمًا بأن الأخير يتفوق بفارق 5 أهداف.



واختتم سكاي سبورتس أن من المحتمل أن يقلق ذلك محمد صلاح في حال احتساب الهدف لصالح هاري كين الذي توج بجائزة الهداف في آخر موسمين، خاصة أن توتنهام لا يزال يملك 6 مباريات قبل نهاية الدوري، عكس ليفربول الذي يملك 5 لقاءات فقط.