نائب النوبة : استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى بنبان قبلي

صرح النائب عامر الحناوي، عضو مجلس النواب بدائرة النوبة، بأنه يتابع أعمال الإحلال والتجديد في مستشفي بنبان قبلي وذلك بعد اخلاء الوحدة من وزارة الصحة وتسليمها إلى المكتب العربي الهندسي التابع للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، مؤكدا أن أعمال التطوير مستمرة حيث يتم تجديد المباني علي أحدث مستوى وتطوير أنظمة التشغيل بالمستشفي.



وأشار الحناوي في بيان له، إلى أنه حصل على موافقة بمذكرة عرض على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بتحويل مستشفى بنبان إلى مستشفي مركزي لخدمة الموطنين وبها أقسام الطوارئ والاستقبال والعمليات والعناية المركزة وأقسام الباطنة والجراحة والعيادات الخارجية.

