النقد الدولى :7.7% معدلات نمو متوقعة للأسواق الصاعدة والنامية العام المقبل

توقع البنك الدولي تحسن معدلات النمو لبلدان العالم المتقدم خلال العام الجاري إلي 2.2% بعد إجراءات توسعية للولايات المتحدة الأمريكية مع تراجع وتيرة النمو الى 1.9% خلال العام المقبل رغم تراجع نسب البطالة وبدء عودة مسارات السياسات النقدية وتحسن الانتاجية.



ونقل تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان " آفاق الاقتصاد العربي" توقعات البنك الدولي بتحسن وتيرة النمو بالبلدان النامية والأسواق الصاعدة الي ما بين 4.5 و 7.7% خلال العام الجاري والمقبل بعد انحسار الآثار السلبية لأسعار السلع الاستراتيجية وتراجع مستويات الطلب الكلي مما يعزز نسب النمو.



اشار التقرير الي امكانية استمرار نمو عمليات استيراد البلدان للنفط الي 5.7% من إجمالي نشاطها الاقتصادي وخفض التأثير التدريجي لنمو الاقتصاد الصيني.

