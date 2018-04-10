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برلمان

برلماني : الاقتصاد المصري يجني ثمار الإصلاحات المالية

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:07 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
أحمد أيمن
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي نفذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار هذه الإصلاحات على شتى الأصعدة بشهادة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية الدولية.

أشار إسماعيل في بيان له، ان ما اتخذه الرئيس من إصلاحات جذرية تمثلت في تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة وزيادة الضرائب في نوفمبر 2016 الماضي أدى الى طفرة اقتصادية حقيقية وارتفاع الاحتياطات الاجنبية وتدفق الاستثمارات، لافتا إلى ان فوز السيسي بفترة رئاسية سيدفع الى مزيد من النمو الاقتصادي والتطور على مختلف المجالات و الاصعدة.

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