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بنات البلد

طريقة موفرة تعيد للأحواض الإستاليس رونقها

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:07 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتشكى الكثير من النساء من عدم لمعان الحوض الإستاليس و تعانى كثيرا فى استخدام الكثير من الحيل لتنظيفه و لكن دون جدو فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك أفضل طريقة لتنظيفة وبأقل مجهود و سوف تلاحظين إعادة رونقة ولمعانه كما يبدو كالجديد .

أشارت هبه محمد مدرسة الإقتصاد المنزلى بعض الأدوات التي تحتاجينها لتنظيف الحوض، وتتمثل في:
مياه دافئة مضاف إليها بعض الصابون.
منشفة المطبخ.
دقيق.
ورق تنظيف.

الطريقة:
نظفي الحوض جيدًا بالمياه الساخنة.
جففي الحوض باستخدام منشفة المطبخ.
رشي الدقيق حول الحوض وأكثري منه في الأماكن المبقعة.
استخدمي ورق التنظيف في تلميع الحوض وإزالة البقع، وبعد ذلك نشفيه جيدًا وستحصلين على نتيجة مبهرة.

ملحوظة:
يفضل أن تستخدمي هذه الطريقة في تنظيف الحوض مرة كل شهر، وهي أفضل طريقة للتخلص من البقع التي لا تستطيع الأسفنجة ومسحوق التنظيف الوصول إليها.

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