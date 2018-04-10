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اقتصاد

النقد العربي : ارتفاع الطلب النفط لـ 97.04 مليون يوميا خلال 2017

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال صندوق النقد العربي، إن هناك نموا في الطلب علي النفط مسجلا 97.04 مليون برميلا بنهاية العام الماضي بزيادة بلغت 1.62 مليون برميلا عن العام السابق له، وهو ما يعكس نمو اقتصاديات دول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية و الصين و أوروبا.

وذكر تقرير صادر عن الصندوق بعنوان" أفاق التعاون الاقتصادي العربي" أنه من المتوقع ان يرتفع الطلب علي النفط خلال العام الجاري ليصل بمعدل زيادة قدره 1.6 مليون برميل يوميا من اجمالي الطلب العالمي الذي يبلغ 98.63 مليون برميل.

وأوضح التقرير ان هناك زيادة بالمعروض من النفط خارج دول الأوبك خلال العام الماضي ليسجل 57.98 مليون برميل يوميا مع ارتفاع سقف التوقعات لتصل إلى 59.53 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري وهو يعكس زيادة الانتاجية المتوقعة لبلدان الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وبريطانيا.

وأشار التقرير الي حجم انتاج دول منظمة الأوبك خلال العام الماضي يوميا نحو 32.9 مليون برميل يوميا بزيادة 600 ألف برميل في العام السابق له.

وتوقع التقرير تراجع الطلب علي خام أوبك بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال العام الجاري ليسجل حاليا نحو 32.6 مليون برميل يوميا.

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