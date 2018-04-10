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بعد شم النسيم .. تخلصى من الوزن الزائد بكوب من هذا المشروب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 06:06 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة الإحتفال بشم النسيم خلال أمس الاثنين ، فإن أغلب الأشخاص تناولو كميات كبيرة من وجبات الفسيخ والرنجة و بعض المشروبات الغازية مما أدى إلى زيادة أوزانهم بنسبة كبيرة لا يمكن ملاحظتها إلا بعد عدد من الأيام المقبلة.

لذلك تقدم الشيف سالي فؤاد ، طريقة تحضير مشروب يساهم بشكل كبير فى التخلص من بعض الوزن الزائد ويرفع من نسبة الحرق وفى نفس الوقت مفيد للجسم وهو الشاي الأخضر بالليمون لنسف الكرش والتخلص من الدهون الزائدة.

المقادير:

باكيت شاي أخضر، نصف كوب ماء مغلي، نصف كوب ماء بارد، عصير نصف ليمونة، شرائح ليمون، ملعقة كبيرة عسل ابيض، 6 نقاط فيتامين سى.

طريقة التحضير:

* يرفع الشاى الأخضر مع الماء الساخن ثم يضاف إليه الماء البارد والعسل.

* يضاف فيتامين سى وعصير الليمون وشرائح الليمون ويقدم دافئا بالهنا.

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