اليوم ..«عليا الوفد» تعقد اجتماعا لتنصيب «أبوشقة» رئيسا للحزب واختيار السكرتير العام

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا اليوم الثلاثاء الساعة 2 ظهرا، لتنصيب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد بعد تقديم الدكتور السيد البدوى استقالته من رئاسة الحزب.



وسيشمل اجتماع الهيئة العليا أيضا انتخاب السكرتير العام الجديد لحزب الوفد بشكل سري، بعد خلو منصب السكرتير العام للحزب بفوز المستشار بهاء أبوشقة برئاسة حزب الوفد.



وكشف الدكتور ياسر الهضيبى، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن الأسماء المرشحة لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد ، بعد خلو المنصب بانتخاب المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد والذى كان يشغل هذا المنصب.



وأكد الهضيبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرشحين لمنصب السكرتير العام لحزب الوفد هم المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد ومحمد عبد العليم داوود نائب رئيس حزب الوفد.