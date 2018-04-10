ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

10 فوائد مذهلة لـ«العُشبة العجيبة»

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:24 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يجهل الكثير من الأشخاص فوائد تناول الزعتر ولم يعتادوا على الحرص عليه فى نظامهم الغذائى فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تحرصى على تناول الزعتر لك ولأسرتك.

وأكدت أخصائى التغذية "سكينة جمال" أهمية جعل ساندوتش الزعتر أساسيًا يوميًا لتغذية الأطفال لأن الزعتر يعتبر نبتة أو عشبة عجيبة التي تساعد في القضاء على التهابات المعدة ومهدئ لها كما أنه مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، ويعالج الجسم من السعال ونزلات البرد، للزكام، للإنفلونزا، للحساسية، للبلغم وللرشح، يجدد الدورة الدموية فى الجسم، يرفع معدل الذاكرة.

ترشيحاتنا

اليوم .. البنوك تستأنف عملها بعد 4 أيام إجازة

«كابيلو» يختار خليفة كريستيانو رونالدو

السفارة الروسية بلندن: إعادة توطين سكريبال في دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولي

القحطاني يكشف قانونية القاعدة العسكرية السعودية في "سلوى"

«سعفان» يطالب نظيره العراقي بتذليل العقبات في صرف معاشات المصريين العاملين بالقطاع الحكومي.. صور

النيابة تتحفظ على حقيبة أسلحة ألقاها عاطل على كمين بدائري القليوبية

الأرصاد : طقس اليوم معتدل على كافة أنحاء الجمهورية

شاهد.. إطلالات المشاهير في شم النسيم.. مي عز الدين وليلى علوي بفساتين الورد.. ونيللي كريم تثير الجدل.. وريهام عبد الغفور بملابس البحر

طريقة موفرة تعيد للأحواض الإستاليس رونقها

فرانس فوتبول تختار محمد صلاح للمرة الثالثة لاعب الشهر الأفريقي في أوروبا

«خشب» يكشف مستقبل المدير الفنى لـ إنبى بعد الحديث عن استقالة إيهاب جلال

ضعي هذا الخليط على وجهك و تخلصى من البثور السوداء فور أستعماله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة تصيب طفلة بمرض خطير.. صور

شاهد .. إطلالة رائعة للفنانة "أحلام" من توقيع زهير مراد

محمود العسيلي يشعل حفله الثاني بشم النسيم في مصر الجديدة.. صور

عارضة أزياء أوكرانية تستعرض جمال شعرها.. صور

وائل جسار يتألق في حفل شم النسيم بنادي الشمس ..صور

فيديو

فيديوجراف.. أسباب وعلاج التسمم الغذائى
جربي تحضير كرات الدجاج بالبطاطس والبشاميل
ياسين: لاعبى الزمالك ليسوا على قدر وطموحات القلعة البيضاء.. فيديو
تامر عبد المنعم : الرئيس السيسي أنجز 11 ألف مشرع في ولايته الأولى .. فيديو
شاهد .. تعليق مدحت العدل على استقالة مدرب نادي الزمالك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟