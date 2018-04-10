10 فوائد مذهلة لـ«العُشبة العجيبة»

يجهل الكثير من الأشخاص فوائد تناول الزعتر ولم يعتادوا على الحرص عليه فى نظامهم الغذائى فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تحرصى على تناول الزعتر لك ولأسرتك.



وأكدت أخصائى التغذية "سكينة جمال" أهمية جعل ساندوتش الزعتر أساسيًا يوميًا لتغذية الأطفال لأن الزعتر يعتبر نبتة أو عشبة عجيبة التي تساعد في القضاء على التهابات المعدة ومهدئ لها كما أنه مضاد للالتهاب ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة، ويعالج الجسم من السعال ونزلات البرد، للزكام، للإنفلونزا، للحساسية، للبلغم وللرشح، يجدد الدورة الدموية فى الجسم، يرفع معدل الذاكرة.