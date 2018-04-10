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تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:53 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من أغلب الجنسيات تناول الطعام الإيطالى و لا يملون منه تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير دجاج على الطريقه الايطالية بمذاق لا يقاوم .

المقادير :

كيلو صدور دجاج ثوم زيت زيتون ريحان طازج طماطم شيري خل بلسمك جبنة موتزاريلا مكرونة .

طريقة التحضير :

* ضعي زيت الزيتون ثم ضيفي الدجاج حتى ياخذ اللون ثم ارفعيها

* في نفس الطاسة شوحي الثوم مع الطماطم الشيري ثم ضيفي الخل البلسمي

* تبلي بالملح والفلفل ثم ضيفي عليها الجبنة الموتزاريلا حتى تذوب الجبنة وقدميها مع الجاج و الريحان

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