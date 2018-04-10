تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم

يعشق الكثير من أغلب الجنسيات تناول الطعام الإيطالى و لا يملون منه تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير دجاج على الطريقه الايطالية بمذاق لا يقاوم .



المقادير :



كيلو صدور دجاج ثوم زيت زيتون ريحان طازج طماطم شيري خل بلسمك جبنة موتزاريلا مكرونة .



طريقة التحضير :



* ضعي زيت الزيتون ثم ضيفي الدجاج حتى ياخذ اللون ثم ارفعيها



* في نفس الطاسة شوحي الثوم مع الطماطم الشيري ثم ضيفي الخل البلسمي



* تبلي بالملح والفلفل ثم ضيفي عليها الجبنة الموتزاريلا حتى تذوب الجبنة وقدميها مع الجاج و الريحان