تحضير الدجاج على الطريقة الإيطالية بمذاق لا يقاوم
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 04:53 ص
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يعشق الكثير من أغلب الجنسيات تناول الطعام الإيطالى و لا يملون منه تقدم الشيف غادة التلي طريقة تحضير دجاج على الطريقه الايطالية بمذاق لا يقاوم .
المقادير :
كيلو صدور دجاج ثوم زيت زيتون ريحان طازج طماطم شيري خل بلسمك جبنة موتزاريلا مكرونة .
طريقة التحضير :
* ضعي زيت الزيتون ثم ضيفي الدجاج حتى ياخذ اللون ثم ارفعيها
* في نفس الطاسة شوحي الثوم مع الطماطم الشيري ثم ضيفي الخل البلسمي
* تبلي بالملح والفلفل ثم ضيفي عليها الجبنة الموتزاريلا حتى تذوب الجبنة وقدميها مع الجاج و الريحان