توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي إلى47 مليار دولار



وينشر "صدى البلد" تفاصيل شكل الاحتياطي النقدي لمصر بعد اضافة قيمة السندات الدولية، ليتجاوز الاحتياطي النقدي ما بين 46.5 حتي 47 مليار دولار بعد أن سجل 42.611 مليارا بنهاية مارس الماضي.



وتقوم 4 بنوك أوروبية بعمليات طرح السندات الدولية باليورو وهم بنوك (بي ان بي باريبا، الإسكندرية انتيسا ساو باولو،دويتشه بنك، ستاندرد تشارترد )، فيما يقوم بنكي مصر والأهلي بدور مديري الطرح.



اعلنت وزارة المالية عن نجاحها في اصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو عبر شريحيتين 8 و 12 عاما وبسعر عائد جيد، مشيرة إلي أن طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولي من عملية الطرح.وكشف وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات له أمس، أن حصيلة تلك الطروحات توجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الاجنبي ، وتحويله بالعملة المحلية " الجنيه" لسد عجز الموازنة".