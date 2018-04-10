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فن

بدء تصوير فيلم "كامب 2" فى الغردقة

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:37 ص
فريق عمل فيلم كامب
فريق عمل فيلم "كامب 2"
أحمد إبراهيم
بدأ فريق عمل فيلم "كامب 2" التصوير فى مدينة الغردقة بمشاهد تجمعه بكل فريق العمل ومنهم التونسية يسرا المسعودى وفاطيما.

الجزء الثانى مستوحى من قصة حقيقية، ويشارك فى بطولته أيمن الرفاعى الذى يقوم بإخراج الفيلم أيضًا، وكيرا الصباح، ومحمد هانى، أما الجزء الأول من فيلم "كامب" طرح منذ حوالى 10 سنوات وهو فيلم روائى مصرى يُصنَّف كفيلم رعب، تأليف هيثم وحيد، ولعب بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أميرة هانى، وأيمن الرفاعى، وريم هلال، وجيهان سلامة، ولطفى لبيب.

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