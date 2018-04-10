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فن

غدا .. فقرة فنية فى افتتاح مهرجان الإسماعيلية احتفالا بمرور 20 عاما على انطلاقه

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:05 ص
عصام زكريا
عصام زكريا
أحمد إبراهيم
ينطلق غدا مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى دورته الـ 20 والتى تقام بمدينة الاسماعيلية ومن المقرر ان يحتفل المهرجان بمرور 20 عاما عليه من خلال فقرة فنية فى الافتتاح يقوم بتصميمها المخرج هشام عطوة.

وتقام 3 ندوات رئيسية ضمن فعاليات المهرجان، حيث يشهد مناقشة حول الحلقة البحثیة عن الناقد الراحل سمیر فرید وتقام على مدار یومین.

ويقام ندوتين عن المكرمين في الدورة الـ 20 من المهرجان، أولها عن الناقد الراحل علي أبوشادي يناقش خلالها كتاب "في رحاب السینما والثقافة"، الذي يتناول حياته، بالإضافة إلى ندوة عن المخرج السویسري العراقي الراحل سمیر جمال الدین.

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