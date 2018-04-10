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فن

بوسى تنتهى من تصوير "بيت السلايف" بعد أسبوعين

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:02 ص
الفنانة بوسى
الفنانة بوسى
أحمد إبراهيم
قاربت الفنانة بوسى على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد "بيت السلايف" الذى يعرض حاليا باحدى القنوات الفضائية حيث لم يتبق له سوى اسبوعين تقريبا.

يذكر أن المسلسل يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عبير صبري، والفنانة الكبيرة بوسي، وعمرو رمزي، ومنة فضالي، وحازم سمير، وأحمد صلاح حسني، وأحمد عصام، وجيهان خليل، وسمر جابر، وكلوديا وشيرين أبو العز، ومي فخري، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم، وإنتاج طارق صيام، وإخراج محمد عبد الخالق، وينتمي العمل لمسلسلات الـ60 الحلقة.

المسلسل يتضمن عددا من الخطوط الدرامية التى ترصد شخصيات تحاكى الواقع بالشارع المصرى، والذي يعكس فقدان الكثير من المعاني الإنسانية النبيلة، كما يكثف المخرج محمد عبد الخالق عدد ساعات التصوير لـ15 ساعة يوميًا.

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