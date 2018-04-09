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أخبار العالم

محمد بخارى يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في نيجيريا خلال فبراير القادم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 10:37 م
الرئيس النيجيري محمد
الرئيس النيجيري محمد بخارى
أ ش أ
أعلن مكتب الرئاسة في أبوجا اليوم أن الرئيس النيجيري محمد بخارى سوف يخوض انتخابات الرئاسة القادمة التي سوف تجرى في شهر فبراير من العام المقبل.

وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته باللغة الإنجليزية ـ أن هذا الإعلان من شأنه أن يؤدي الى وضع حد للتكهنات التي تتردد منذ شهور بشأن خطط بخارى (75 عاما) من خوض انتخابات الرئاسية القادمة ، حيث عانى بخارى من سلسلة من الوعكات الصحية.

وأضاف (صوت أمريكا) إن بخارى خضع للعلاج في بريطانيا على مدار فترات طويلة من العام الماضي من مرض غير معروف ، الأمر الذي دفع المعارضة في نيجيريا الى القول بأنه بات غير لائق من الناحية الصحية لاستكمال فترة الرئاسة الحالية ، ناهيك عن خوض انتخابات الرئاسة القادمة.

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