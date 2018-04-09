محمد بخارى يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في نيجيريا خلال فبراير القادم

أعلن مكتب الرئاسة في أبوجا اليوم أن الرئيس النيجيري محمد بخارى سوف يخوض انتخابات الرئاسة القادمة التي سوف تجرى في شهر فبراير من العام المقبل.



وذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته باللغة الإنجليزية ـ أن هذا الإعلان من شأنه أن يؤدي الى وضع حد للتكهنات التي تتردد منذ شهور بشأن خطط بخارى (75 عاما) من خوض انتخابات الرئاسية القادمة ، حيث عانى بخارى من سلسلة من الوعكات الصحية.



وأضاف (صوت أمريكا) إن بخارى خضع للعلاج في بريطانيا على مدار فترات طويلة من العام الماضي من مرض غير معروف ، الأمر الذي دفع المعارضة في نيجيريا الى القول بأنه بات غير لائق من الناحية الصحية لاستكمال فترة الرئاسة الحالية ، ناهيك عن خوض انتخابات الرئاسة القادمة.