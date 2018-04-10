غادة عبد الرازق تعود الى "ضد مجهول" بعد أجازة قصيرة

تعود الفنانة غادة عبد الرازق الى تصوير مسلسلها الجديد "ضد مجهول" والذى تنافس به فى السباق الرمضانى المقبل وذلك بعد حصول فريق العمل على اجازة قصيرة بمناسبة اعياد الربيع.



"ضد مجهول"، بطولة غادة عبد الرازق، دياب، أحمد سعيد عبد الغنى، حنان مطاوع، فراس سعيد، رانيا منصور، روجينا، محمد دسوقى، هلا السعيد، ومن تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت تدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والإثارة حول سيدة تمر بحادث كبير، يقلب حياتها رأسًا على عقب.

