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اقتصاد

وصول 382 كجم ذهب من منجم السكري

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 12:43 ص
منجم السكري
منجم السكري
أ ش أ
تسلمت قرية البضائع بمطار القاهرة مساء أمس الاثنين (٣٨٢) كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري قادمة من مرسى علم للسفر لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها.

وصرحت مصادر مسئولة بالقرية بأن الشحنة وصلت على طائرة خاصة تابعة لشركة (ألكان إير) من مرسى علم داخل ٢٢ طردا ، وتم تفريغ شحنة الذهب ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو ، ووضعها قرب منفذ ٢٣ وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة إلى كندا ، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج.

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