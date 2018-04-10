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فن

محمد رمضان يزور قنا.. لهذا السبب

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 01:28 ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
أحمد إبراهيم
يستعد الفنان محمد رمضان الى السفر لمدينة القنا من اجل تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد "نسر الصعيد" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، ومن المقرر أن يقضى هناك 4 أيام على أن يعود بعدها إلى القاهرة لاستكمال باقى مشاهد العمل الذى يتم تصويره بدون إجازات للحاق بالعرض فى الموعد المحدد.

مسلسل "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان، سيد رجب، وفاء عامر، درة، دينا، عائشة بن أحمد، عايدة رياض، محمد عز، باسل الزارو، مها ابو عوف، صبرى عبد المنعم، يوسف عثمان، مؤمن نور، هاجر أحمد، ومحمد حاتم، وأسماء جلال، وهاجر عفيفى، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى فى أولى تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.

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