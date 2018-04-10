قصة "العُلا" .. منطقة أثرية تنوي السعودية الاستثمار فيها بـ100 مليار دولار

مشروعات عملاقة تستعد السعودية، لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، من بينها استثمارات هامة في السياحة، كان أخرها ما نشرته صحيفة "ذا أرت نيوزبيبر" أن اتفاقا بين السعودية وفرنسا يسمح ببناء "بترا جديدة" في السعودية، وتبلغ قيمة الاتفاق 20 مليار دولار، في حين تصل تكلفة المشروع كليا إلى ما بين 50 إلى 100 مليار دولار.



ذكرت الصحيفة أن فرنسا تساعد على بناء "بترا جديدة" في السعودية بقيمة 20 مليار دولار، وبين الموقع أن العقد الجديد المنتظر توقيعه قريب يهدف إلى تحويل منطقة مدائن صالح ومنطقة "العلا" إلى مقاصد سياحية هامة في السعودية.



أما عن المنطقة التي تستعد السعودية لإطلاق المشروع فيها فتقع وسط جبلين كبيرين، يوجدان على وادٍ يتّصف بتربته الخصبة، تزرع فيه النخيل والفواكه، اتخذت «عروس الجبال» مدينة العُلا موقعها. هنا يمكن تتراكم الحضارات الإنسانية القديمة، فمن «مدائن صالح»، إلى بقايا قوم ثمود، والأنباط، واليهود، إلى الحضارة الإسلامية بعهودها المختلفة. وهنا التربة الخصبة التي اتاحت زراعة فواكه وخضراوات من أصناف عدة. وهنا الطبيعة الساحرة.



وتتبع مدينة العُلا إداريًّا المدينة المنوّرة، إلا انها تبعد عنها حوالى 300 كيلومتر شمالًا، وترتبط في المدن المحيطة بها من خلال طرق زراعية، وتقع إلى الشمال مباشرة من العُلا آثار الحجر، المعروفة أيضًا بمدائن صالح، وهي آثار ترجع إلى حضارة الأنباط قوم نبي الله صالح، أشهرها البيوت التي كانوا يحفرونها في الصخور. وهناك من يقول إنها موقع قصة هلاك ثمود التي وردت في القرآن الكريم.



وتقع منطقة الحجر على مساحة ممتدة من الآثار المفتوحة في شكل طبيعي، وترتفع عن سطح البحر بأكثر من 700 متر. ويوجد بالقرب من العُلا محطة قديمة لسكة حديد الحجاز التي بنتها الدولة العثمانية قبل أكثر من قرن. واكتشف باحثون فيها بقايا معابد وتماثيل تعود إلى عصر اللحيانيين في العام 900 قبل الميلاد.



ووفقًا لصحيفة "الحياة" اللندنيه تعتبر العُلا من أهم المناطق الأثرية وأكبر المدن التي عاشت فيها الحضارات القديمة، لوقوعها على الطريق الرئيس لقوافل التجارة بين بلاد الشام والجزيرة العربية، وهي نقطة تجارية هامة لالتقاء شعوب العالم القديم قبل الميلاد. واكتسبت المكانة ذاتها في العصر الإسلامي، إذ كانت بها مدينة قرح عاصمة وادي القرى، كونها محطة رئيسة لقوافل الحجيج المتجهة إلى مكة المكرمة.



وسكنت العُلا قديمًا قبل الميلاد خمسة مماليك عربية، حددها العلماء من خلال ما عثروا عليه من آثار ونقوش وكتابات منتشرة في المنطقة بقيت في ظل رحيل أهلها، وتعود أقدمها إلى القرن السابع قبل الميلاد، وهي مملكة ديدان التي توجد في منطقة الخريبة داخل العُلا، فيما تقع في ذات المنطقة مملكة لحيان التي أقامت محل ديدان، وامتد نفوذها حتى خليج العقبة، ودولة معين، ودولة الأنباط. إضافة إلى اليهود الذين سكنوا قُرح، وبعد ذلك دخلت صلحًا في دولة الاسلام، ثم تركها اليهود في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.



ولم تقل أهمية العُلا في العهد الإسلامي عنها لدى الشعوب القديمة، إذ أن من أشهر آثارها الإسلامية القلعة العباسية. وفي منطقة العُلا تقع أشهر المواقع الأثرية التي صنفها علماء الآثار «أعجوبة ثامنة» في العالم، والمتمثلة في «منطقة الحِجر»، أو كما سميت بعد الإسلام بـ«مدائن صالح» أو «قرى صالح» المعروفة بمقابر جبلية ضخمة لها واجهات منحوتة نحتًا هندسيًا دقيقًا، أطلق عليها من فخامتها أهالي العُلا بـ«القصور»، وأشهرها قصور: البنت، والفريد، والصانع، ومجموعة الخريمات إلى جانب الديوان، أو المعبد النبطي.



ولا يوجد في العُلا مطار دولي أو داخلي، ولهذا لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق السفر برًا، بعد أن تحط الطائرة بزوارها في إحدى المدن القريبة منها، مثل المدينة المنورة، وحائل، وتبعد عنها الاخيرة 380 كيلومترًا، أو تبوك التي تبعد عنها مسافة 450 كيلومترًا، أو الوجه التي تبعد عنها 280 كيلومترًا.



وإذا كنت تفضل مكانًا للاسترخاء أو الراحة والهدوء؛ فلا تتردد بالذهاب إلى هناك، إذ أنها تبعدك عن جو المدن المزعج والتلوث الصناعي، وبها عدد قليل من المتنزهات أشهرها حديقة وملاهي الأندلس، وحدائق النخيل، والورود، والحرة.



وتشكل بعض المناطق الأثرية والجبلية والرملية من حول العُلا متاحف مفتوحة للزوار، فيما يتوافر في المدينة سوقان تجاريتان، إحداهما سوق جديدة تتوافر فيها الخدمات الحديثة كافة، والثانية سوق شعبية قديمة، تُباع فيها السلع الشعبية في المنطقة.



وتحوي العُلا الكثير من الأماكن الأثرية، وأشهرها 5 مواقع، وهي: دار الحجر (مدائن صالح)، ومنتزه الحرة، والبلدة القديمة، والخريبة «مقابر الأسود»، وجبل الفيل. ويقصد المنطقة ما لا يقل عن 35 الف سائح سنويًا، من داخل المملكة وخارجها، وفقًا للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتم تسجيل موقع الحجر في قائمة التراث العالمي بـ«يونيسكو»، وهو أول موقع سعودي يُسجل في هذه القائمة العالمية.