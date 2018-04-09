«لاكسبريس»: شرطية فرنسية برتبة لواء متورطة فى هجوم إرهابي ضد قوات الأمن

تشتبه السلطات الفرنسية في أن سيدة تعمل فى الشرطة الفرنسية تطرفت وهي الواقفة وراء عملية الاغتيال في مدينة مانيان فيل وتسبب في مقتل شرطيين أثنين.



وذكرت صحيفة "لاكسبرس" الفرنسية أن السلطات الفرنسية أوقفت سيدة برتبة لواء شرطة وابنيها واستجوبتهم ووضعتهم قيد الاعتقال في قضية اغتيال مانيان فيل الذي راح ضحيته شرطيين في يونيو 2016.



وبحسب التحقيقات، أن السيدة وابنتها وابنها بالإضافة إلى 3 أشخاص اعتقلوا اليوم الأثنين ضمن القضية، موضحة أن السيدة وابنيها أصبحوا متطرفين، فالابنة تتردد كثيرا على أوساط سلفية في فرنسا.



وحول اكتشاف الواقعة، كشفت الصحيفة أن السيدة الشرطية قامت باستضافة فتاة متطرفة في منزلها موضوعة ضمن قوائم المراقبة.