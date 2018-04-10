المركزي : تراجع النقد المتداول لـ 439.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

تراجع حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي لـ439.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 439.4 مليارا في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت مليون جنيه واحد، ومقارنة بـ449.981 مليار جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 10.7 مليار جنيه>



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم تداولات العملات المعاونة بلغت 460 مليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 455 مليون جنيه في أكتوبر السابق ومقارنة بـ 454 مليون جنيه في سبتمبر .



