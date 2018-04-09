فيفيان مراد تعايد جمهورها في الربيع بـ «أحبك موت»

طرحت المطرب اللبنانية فيفيان مراد أغنيتها الجديدة "أحبك موت" حصريًا عبر تطبيق أنغامي، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع التي تشهد طرح العديد من الأعمال الفنية، من نجوم الفن، لتعايد بها "فيفيان" جمهورها في الربيع وشم النسيم.



الأغنية طغى عليها الطابع الرومانسي الهادئ، لتفاجئ بها جمهورها بعد أغنيتها الأخيرة "غل بقلبي غل"، التي غلب عليها البهجة، والنغمات الراقصة.



كان أخر أعمال فيفيان مراد كليب "غل بقلبي غل"، من إنتاج: LifeStylez Studios، كلمات: الدكتور ميشال جحا، ألحان: جوزيف جحا، توزيع: باسم رزق، ميكساج وماستر: ايلي بربر، ستوديو: هادي شراره، وإخراج: فادي حداد.





